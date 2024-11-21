Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки

Sobering Разве? А молодой отпрыск глобалистов Амшель Ротшильд, который курировал победу Зюганова на выборах 1996 года, где Зюганов выиграл, но отдал голоса Ельцину, ТОЖЕ ГЛУПЫМ БЫЛ?. Он повесился, а точнее его повесили за невыполненное задание. Почему Зюганов отдал голоса - это другой вопрос и тебе, полному идиоту не понятно будет.

Sobering Даю тебе , идиоту, ссылку "Аналитическая записка «Большевизм — естественная основа России» с уточнениями и дополнениями" https://fct-altai.ru/files/2021/O_mire_krivykh_zerkal_4_original.pdf Как глупая твоя бошка прочтёт, может что в ней и изменится.