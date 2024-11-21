Люди старшего поколения очень хорошо помнят передачи радио "Свобода" и "Голос Америки". Это, если коротко, были самые настоящие вражеские голоса, которые целенаправленно работали на развал СССР.
Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки
Комментарии
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Sobering
Разве? А молодой отпрыск глобалистов Амшель Ротшильд, который курировал победу Зюганова на выборах 1996 года, где Зюганов выиграл, но отдал голоса Ельцину, ТОЖЕ ГЛУПЫМ БЫЛ?. Он повесился, а точнее его повесили за невыполненное задание. Почему Зюганов отдал голоса - это другой вопрос и тебе, полному идиоту не понятно будет.
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32 мин.
Sobering
Даю тебе , идиоту, ссылку "Аналитическая записка «Большевизм — естественная основа России» с уточнениями и дополнениями" https://fct-altai.ru/files/2021/O_mire_krivykh_zerkal_4_original.pdf Как глупая твоя бошка прочтёт, может что в ней и изменится.
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29 мин.
S
Sobering
Когда ещё были попытки от ИЗДРЕВЛЕ НАШИХ ВРАГОВ попытки возвращения СССР но уже по другой версии 2.0. тебе сообщать? ИЛИ САМ СВОЕЙ ТУПОЙ БОШКОЙ ДОПРЁШЬ?
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25 мин.
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