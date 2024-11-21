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Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки

Что такое Совок? Или почему риторика Российских либералов очень напоминает передачи голоса Америки

Люди старшего поколения очень хорошо помнят передачи радио "Свобода" и "Голос Америки". Это, если коротко, были самые настоящие вражеские голоса, которые целенаправленно работали на развал СССР.

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Комментарии
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Sobering
Разве? А молодой отпрыск глобалистов Амшель Ротшильд, который курировал победу Зюганова на выборах 1996 года, где Зюганов выиграл, но отдал голоса Ельцину, ТОЖЕ ГЛУПЫМ БЫЛ?. Он повесился, а точнее его повесили за невыполненное задание. Почему Зюганов отдал голоса - это другой вопрос и тебе, полному идиоту не понятно будет.
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32 мин.
Sobering
Даю тебе , идиоту, ссылку &quot;Аналитическая записка «Большевизм — естественная основа России» с уточнениями и дополнениями&quot;  https://fct-altai.ru/files/2021/O_mire_krivykh_zerkal_4_original.pdf Как глупая твоя бошка прочтёт, может что в ней и изменится.
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29 мин.
S
Sobering
Когда ещё были попытки от ИЗДРЕВЛЕ НАШИХ ВРАГОВ  попытки возвращения  СССР но уже  по другой  версии 2.0. тебе сообщать? ИЛИ САМ СВОЕЙ ТУПОЙ БОШКОЙ ДОПРЁШЬ?
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25 мин.

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