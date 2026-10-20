Следующий этап — испытания, в том числе проверка мощности до 150 кВт и безопасности при движении тяжёлых грузовиков Honda совместно с японскими компаниями Taisei и Taisei Rotec разработала систему динамической беспроводной зарядки электромобилей (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT), встроенную в дорожное полотно.
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