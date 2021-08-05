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МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

МегаФон предложил решение для бизнеса, которое позволяет анализировать тональность разговоров. С его помощью можно в автоматическом режиме выявлять потенциально конфликтные беседы с клиентами и улучшать качество обслуживания, сообщает пресс-служба компании.

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