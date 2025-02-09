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Новости Тамбова

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Суд обязал власти Тамбова подготовить проект реконструкции дома, где бывал Николай II

Суд обязал власти Тамбова подготовить проект реконструкции дома, где бывал Николай II

Арбитражный суд Тамбовской области обязал администрацию Тамбова в течение года провести консервационные работы на крыше объекта культурного наследия «Дом Нарышкиной», а также разработать и согласовать проект сохранения исторического здания.

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