Два человека погибли в результате пожара в кардиоцентре в Бишкеке

Два человека погибли в результате пожара в Национальном центре кардиологии в Бишкеке. Об этом 11 февраля сообщил глава МЧС Киргизии Бообек Ажикеев в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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