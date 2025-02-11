Два человека погибли в результате пожара в кардиоцентре в Бишкеке

Два человека погибли в результате пожара в Национальном центре кардиологии в Бишкеке. Об этом 11 февраля сообщил глава МЧС Киргизии Бообек Ажикеев в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).