Макконелл: Сенат на следующей неделе может начать работу над запросом по Киеву

Предводитель республиканцев в Сенате Соединённых Штатов Америки Митч Макконелл поделился сведениями, что вернуться к обсуждению поданного главой государства Джозефом Байденом прошения о выделении средств на поддержку киевского режима окажется возможно уже в грядущий понедельник.