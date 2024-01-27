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В Минобороны Германии признались, что не готовы к столкновению с РФ

В Минобороны Германии признались, что не готовы к столкновению с РФ

Отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия остаются натянутыми. Немецкое правительство продолжает поддерживать санкционное давление против России, а также выступает с провокационными планами обороны страны против российской угрозы.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
вы бы успокоились, по вашей вине уничтожено в прошлом веке более 60 млн людей. а вы обратно за свое. неужели в германии нет людей которые могут урезонить американских ставленников, неужели вы не видите что вас ведут на убой, ради политики сша. вообще то вас отправим за ответом стоит или нет воевать с РОССИЕЙ  к вашим дедам, они вам ответят.
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