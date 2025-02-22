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Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп призвал 21 февраля президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского к встрече для решения вопросов по украинскому конфликту.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского&quot; - ЗАЧЕМ встречаться с шутом? В цирк Путин может и в Москве сходить, если найдет время и необходимость!
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19 час.
Виталий Сорокин
Трамп уже сам встречался с этим клоуном...Кроме брезгливости и неблагодарности что то почерпнул? Зачем Президенту великой Державы, встречаться с просроченным наркоманом, возомнившим себя хозяином &quot;свинарника 404&quot;?
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19 час.
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