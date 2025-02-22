Президент США Дональд Трамп призвал 21 февраля президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского к встрече для решения вопросов по украинскому конфликту.
Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
"Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского" - ЗАЧЕМ встречаться с шутом? В цирк Путин может и в Москве сходить, если найдет время и необходимость!
Ответить
19 час.
Виталий Сорокин
Трамп уже сам встречался с этим клоуном...Кроме брезгливости и неблагодарности что то почерпнул? Зачем Президенту великой Державы, встречаться с просроченным наркоманом, возомнившим себя хозяином "свинарника 404"?
Ответить
19 час.
Свежие комментарии