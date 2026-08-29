Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Куда может ударить Москва, чтобы Лондону было очень больно: Список целей

Куда может ударить Москва, чтобы Лондону было очень больно: Список целей

Автор: Илья ГоловневЧерез несколько дней после посещения Рэтклиффом Москвы наше внешнеполитическое ведомство выступило с жёстким заявлением.

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