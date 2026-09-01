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Царьград

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VK объявил о запуске новых функций в Сферуме к 2026–2027 году

VK объявил о запуске новых функций в Сферуме к 2026–2027 году

К началу 2026–2027 учебного года Сферум, образовательный сервис VK, запустил новые функции: «Напоминатель», викторины, тесты и трансляции.

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