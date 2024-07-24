Трамп: в случае победы на выборах Харрис разрушит США

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.
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