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Мировое обозрение

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Эхо 11 сентября: психологическая травма спасателей передалась их детям

Эхо 11 сентября: психологическая травма спасателей передалась их детям

Спустя четверть века после терактов 11 сентября 2001 года новая угроза проявилась там, где ее меньше всего ждали, — в психике детей тех, кто разбирал завалы.

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