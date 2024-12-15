Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело?

Потерял скорость? Льюис Хэмилтон – настоящий мастер квалификаций «Ф-1»: у него рекордные 104 поула (на втором месте Михаэль Шумахер – 68 поул-позиций) и всего одно поражение во внутрикомандной борьбе по итогам отдельного сезона (в 2014-м Льюиса переиграл Нико Росберг).