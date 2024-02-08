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Живая Кубань

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Медики не смогли добраться до пациента, который живет в горах Краснодарского края

Медики не смогли добраться до пациента, который живет в горах Краснодарского края

Медики не смогли добраться до пациента, который живет в горах Краснодарского краяВ Краснодарском крае врачи не смогли добраться до тяжелобольного пациента, который живет в горах, в селе Аибга, расположенном на высоте около 840 метров над уровнем моря.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Почему не смогли, они же добрались и эвакуировали больного!
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20 час.

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