Медики не смогли добраться до пациента, который живет в горах Краснодарского края

Медики не смогли добраться до пациента, который живет в горах Краснодарского краяВ Краснодарском крае врачи не смогли добраться до тяжелобольного пациента, который живет в горах, в селе Аибга, расположенном на высоте около 840 метров над уровнем моря.
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