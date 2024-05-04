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Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Алтайском крае и Барнауле обитает больше всего этих членистоногих За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 295 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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