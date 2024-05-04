Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Алтайском крае и Барнауле обитает больше всего этих членистоногих За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 295 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.