Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Алтайском крае и Барнауле обитает больше всего этих членистоногих За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 295 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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