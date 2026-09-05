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Царьград

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Эрлинг Холанд забил 300-й гол за "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд забил 300-й гол за "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд забил свой 300-й гол в клубной карьере в матче "Манчестер Сити" против "Ковентри". Аргентинец Энцо Фернандес дебютировал за "Сити" после перехода из "Челси" за рекордные 145 млн евро.

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