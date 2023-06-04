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Новости из Шебекино: украинские боевики продолжают ровнять город с землей

Новости из Шебекино: украинские боевики продолжают ровнять город с землей

Новости из Шебекино: украинские боевики продолжают ровнять город с землей Владислав ВислВооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа.

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