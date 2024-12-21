Петербургских казаков наградили памятными знаками за участие в СВО

Из Казачьего округа Петербурга на СВО ушел каждый пятый Казакам батальона «Балтика» вручили памятные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга», сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко в своем телеграм-канале.