Сенатор Дік Дурбін вітає президента Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон у Капітолії, Вашингтон, 19 травня 2022 року Сенат ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Вступ двох скандинавських країн до Північноатлантичного альянсу підтримали 95 сенаторів Сенат у середу ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО – у випадку, якщо дві традиційно […] Сообщение Сенат ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.