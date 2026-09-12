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Мировое обозрение

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Кушнер назвал вопрос территорий главным препятствием для переговоров по Украине

Кушнер назвал вопрос территорий главным препятствием для переговоров по Украине

Территориальный вопрос остается главным камнем преткновения в консультациях по урегулированию украинского конфликта.

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