Мантуров заявил о важности взаимных инвестиций России и Китая

Взаимные инвестиции России и Китая являются одной из составляющих активного экономического развития, заявил 17 мая «Известиям» первый зампред правительства России Денис Мантуров на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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