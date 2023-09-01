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Ти Джей Хокенсон стал самым высокооплачиваемым тайт-эндом НФЛ

Тайт-энд «Миннесота Вайкингс» Ти Джей Хокенсон подписал новый 4-летний контракт с клубом, по которому может заработать до $68.

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