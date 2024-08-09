Только каждый пятый россиянин готов устраивать шумные вечеринки в своей квартире

Почти половине россиян хотя бы раз в жизни приходилось разбираться с испорченным имуществом, тушить пожар или ликвидировать потоп после вечеринки, устроенной у себя в квартире, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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