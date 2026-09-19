Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на Брянскую область

Всего было уничтожено 288 беспилотников, атака затронула Брянскую, Белгородскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Чёрного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым