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Фронтовой тюнинг. Как бойцы защищают танки от украинских FPV-дронов

Фронтовой тюнинг. Как бойцы защищают танки от украинских FPV-дронов

Решающую роль в современном бою играют в том числе системы защиты бронетехники. Специальные инженерные решения позволяют увеличить живучесть машин, в том числе уберечь их от ударов вражеских дронов-камикадзе.

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