Брачные особенности мужчин 40+

Майя Maja

40 лет для мужчины, как звонок с урока и голос учителя: «А теперь – сдали тетради, посмотрим, что вы там понаписывали». Отличник сдаёт и спокойно идёт на перемену, хорошист сдаёт с некоторым сомнением и неудовлетворённостью, троечник не уверен в своих силах и страшно нервничает, рассчитывая, в основном, на везение, а двоечник обречённо плетётся в хвосте, зная, что он ничего не сделал и оценку получит соответствующую. Есть, конечно, и запуганные родителями отличники, полные сомнений, и расслабленные троечники, которым не очень интересен этот предмет – потому они и троечники. Психология мужчины в 40 лет мало отличается от психологии школьника, сдающего тетрадку с контрольной работой. Модель номер один. Реализовавшийся мужчина. Это отличник жизни – он ставил цели шёл к ним, чётко осознавая свои успехи. Он выполнял свои задачи, постоянно следя за результатом, а не механически совершая непонятные ему действия. Так что и конечный, на данном этапе, результат не будет для него неожиданностью. Такой мужчина не воспринимает этот возраст, как особый рубеж, сильно отличающийся от других контрольных моментов, поэтому проживает его почти незаметно. Модель номер два. Псевдоразвитый мужчина. Этот получает четвёрки за старательность. Не самая высокая оценка за не очень осознанный труд. Он много трудится, но больше механически, не вполне осознавая, зачем. Такой мужчина в кризисный период может осознать, что направление ускользает, что ему всё осточертело. Скорее всего, он тупо зубрил непонятный ему предмет и сейчас осознаёт, что не склонен, допустим, к математике, и что он полный гуманитарий. Модель номер три. Мужчина в замешательстве. Этот троечник знает, что делал то, чего не хотел, вполсилы – вот и паникует. Общество требует от мужчин финансовых успехов, статуса и т.д. Желая соответствовать тому, чего не понимает, он делает это «так-сяк»…но контрольную сдавать всё равно приходится! Модель номер четыре. Обездоленный судьбой. Как правило, и на протяжении всего предыдущего периода он не особо блистал, так что, подводить итоги, в общем-то, бесполезно. Двоечники жизни – это неудачники, которые не знают, куда они идут, не знают зачем, идут без охоты.