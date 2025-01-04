Володин пригласил желающих на исток Днепра в Смоленскую область

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил желающих посетить исток Днепра в Смоленской области, где завершились работы по созданию культурно-мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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