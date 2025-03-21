В Архангельске работник получил ожоги при загадочных обстоятельствах

В городе началась проверка по факту получения ожогов работником организации.По информации, предоставленной пресс-службой Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО, 20 марта в Архангельске во время работ в тепловой камере, расположенной возле дома по улице Советская, работник коммерческой организации получил термические ожоги.