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Царьград

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ДОМ.РФ поручил бизнесу выбрать памятники для приватизации в регионах

ДОМ.РФ поручил бизнесу выбрать памятники для приватизации в регионах

ДОМ.РФ поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей и "Деловой России" выбрать по три памятника архитектуры из каждого региона России для приватизации с целью восстановления объектов к 2030 году.

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