Первая лига. «Рубин» в гостях у «Арсенала», «Балтика» сыграет с «Уфой» в субботу

«Рубин» в пятницу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 28-м туре Мелбет Первой лиги. В субботу «Енисей» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Алания» – с «Шинником», «Балтика» примет «Уфу».
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии