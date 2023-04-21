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Первая лига. «Рубин» в гостях у «Арсенала», «Балтика» сыграет с «Уфой» в субботу

«Рубин» в пятницу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 28-м туре Мелбет Первой лиги. В субботу «Енисей» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Алания» – с «Шинником», «Балтика» примет «Уфу».

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