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Германия разрешила Киеву сбивать самолеты в воздушном пространстве России

Германия разрешила Киеву сбивать самолеты в воздушном пространстве России

БЕРЛИН (ИА Реалист). Киевский режим может сбивать самолеты в российском воздушном пространстве с помощью систем Patriot, заявил глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдиг.

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