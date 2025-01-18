«Едь в рашу и там обслуживай»

Казахские националисты устроили массовую травлю гастронома в Павлодаре из-за фейкового объявления.В казахстанском Павлодаре провокаторы из числа местных националистов решили лишний раз поиграть на чувстве ненависти к русским и выложили в соцсети видео из городского гастронома «Лакомка», где на прилавке красуется надпись «обслуживаем только на русском».