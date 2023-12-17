Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 730 подписчиков

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления

СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Бастрыкин радеет душой за страну и делает хорошие предложения. Но его никто не слушает  и просто игнорирует.
Ответить
1 д.
vladimir vedenkin
Участие в беспорядках, противодействие и сопротивление полиции попытки освободить задержанного это &quot;мелкое хулиганство&quot;???... Крупное когда расстреливать начнут???? Похоже Януковичем припахивает - не заигрались???
Ответить
1 д.
N
Nata
Точно, а то занесут кому-нибудь и все сразу станет хулиганством.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх