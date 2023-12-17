СК обратил внимание на то, что в действующий перечень причин лишения приобретенного гражданства РФ включено, например, изнасилование, но не убийство, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы.
СКР предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления
Комментарии
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В
Владимир
Бастрыкин радеет душой за страну и делает хорошие предложения. Но его никто не слушает и просто игнорирует.
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1 д.
vladimir vedenkin
Участие в беспорядках, противодействие и сопротивление полиции попытки освободить задержанного это "мелкое хулиганство"???... Крупное когда расстреливать начнут???? Похоже Януковичем припахивает - не заигрались???
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1 д.
N
Nata
Точно, а то занесут кому-нибудь и все сразу станет хулиганством.
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1 д.
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