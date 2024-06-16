В Национальный художественный музей Минска привезли «Белоруса» Ильи Репина

Картина Ильи Репина «Белорус» из постоянной коллекции Русского музея впервые прибыл в Минск для участия в выставке в Национальном художественном музее Республики Беларусь, сообщается в ТГ-канале Государственного Русского музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии