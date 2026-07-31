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Банк России анонсировал новые требования к банкам

Банк России анонсировал новые требования к банкам

МОСКВА (ИА Реалист). Банк России обнародовал ближайшие планы по ужесточению банковского регулирования, а также анонсировал новые сервисы Системы быстрых платежей (СБП) и впервые определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами.

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