Банк России анонсировал новые требования к банкам

МОСКВА (ИА Реалист). Банк России обнародовал ближайшие планы по ужесточению банковского регулирования, а также анонсировал новые сервисы Системы быстрых платежей (СБП) и впервые определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии