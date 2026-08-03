Раздвоение личности: как Трамп и Рубио пытаются усидеть на двух стульях в диалоге с Пекином

ВАШИНГТОН, 3 августа, ФедералПресс. Когда то Марко Рубио слыл главным «антикитайским голосом» американской политики – тысячи законопроектов и бескомпромиссные выступления сделали жесткую линию в отношении Китая его фирменным знаком.
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