Друзья, всем добрый день! Команда "Транспортной Инициативы" с 2019 года занимается проблемами общественного транспорта, улично-дорожной инфраструктуры и частично озеленения.
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Друзья, всем добрый день! Команда "Транспортной Инициативы" с 2019 года занимается проблемами общественного транспорта, улично-дорожной инфраструктуры и частично озеленения.