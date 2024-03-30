Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Бигус из свежей капусты со свининой

Бигус из свежей капусты со свининой

Бигус, как правило, готовят из двух видов капусты: свежей и квашеной. Но в виду того, что квашеной капусты в летний период не бывает, предлагаю рецепт на все времена года - бигус из свежей капусты со свининой.

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