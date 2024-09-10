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Выход лишь один. Эксперт рассказал, куда Европу заведет ее воинственная риторика. Почему борьба Европы с Россией обречена на провал?

Выход лишь один. Эксперт рассказал, куда Европу заведет ее воинственная риторика. Почему борьба Европы с Россией обречена на провал?

© РИА Новости Владимир Вдовин86 прочтений Сегодня Воинственная риторика Европы грозит Западу губительными последствиями, пишет Slovo.

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