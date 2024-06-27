Американский морпех: Все мирные жители – враги Украины

Удары по гражданским объектам совершаются ВСУ сознательно из-за бессилия на поле боя. Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «Удары по Крыму – это то, о чём люди должны знать.