Американский морпех: Все мирные жители – враги Украины

Удары по гражданским объектам совершаются ВСУ сознательно из-за бессилия на поле боя. Об этом в интервью британскому аналитику Александру Меркурису заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «Удары по Крыму – это то, о чём люди должны знать.
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