Руководитель компании — производителя Bayraktar назвал главу ЕК лицемерной

Глава турецкой компании Baykar, которая занимается производством беспилотников Bayraktar, Сельчук Байрактар назвал лицемерием позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу российско-украинского и палестино-израильского конфликтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии