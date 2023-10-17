В Самарской области разыскивают блондинку, сбившую пешехода

Происшествие случилось вечером 15 октября в Красноярском районе.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, в медицинское учреждение обратился гражданин 1989 года рождения, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.
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