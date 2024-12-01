Правящая партии Японии создала комитет для «азиатского НАТО»

В Японии начали обсуждать идею создания «азиатской версии НАТО», сообщила газета Yomiuri . В штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сформировали специальный комитет для работы над этим вопросом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии