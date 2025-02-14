Маск и Рокфеллер сошлись в борьбе за USAID

Использованы материалы: Global Look Press/Michael Szönyi/imageBROKER.com, Global Look Press/Saul Loeb - Pool via CNP/Keystone Press Agency Уже стало традицией: как только Дональд Трамп издает нормативный акт, его реализацию тут же блокирует суд.
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