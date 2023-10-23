Китай недоволен вторжением филиппинских судов в район рифа Рен-Ай

Столкновение между филиппинскими и китайскими судами произошло в районе рифа Рен-Ай в Южно-Китайском море, посольство Китая в Маниле направило Филиппинам протест после обострения ситуации, 23 октября передает издание NRK.
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