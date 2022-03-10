Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей. Хуже при катарцах был лишь Комбуаре

Маурисио Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей – 12 из 72. Хуже него при катарских владельцах главным тренером парижского клуба был только Антуан Комбуаре – 21,4% проигранных матчей.

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