Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей. Хуже при катарцах был лишь Комбуаре

Маурисио Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей – 12 из 72. Хуже него при катарских владельцах главным тренером парижского клуба был только Антуан Комбуаре – 21,4% проигранных матчей.
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