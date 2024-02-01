«Ведомости»: турецкие банки закрывают счета компаниям из России

Турецкие банки начали ужесточать ограничения для российских клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.
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