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В России назвали срок и условия возможного ввода войск НАТО на Украину

В России назвали срок и условия возможного ввода войск НАТО на Украину

Войска НАТО введут на Украину сразу после подписания мирного соглашения, а оккупационный корпус назовут миротворцами.

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Комментарии
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W
Walery
Итак, НАТО вообще приблизится к границам РФ?  Тогда зачем затевалась СВО? И какие из НАТО миротворцы?   Кто с оружием к России подойдет... тот гарантированно ноги свои не унесет!
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22 час.
Стефания Новак
Неужели Россия допустит ввода войск НАТО? Тогда зачем все начиналось, сколько погибло - за что? К чему тогда все слова нашего Президента. что если хоть один натовец ступит ногой на Украине , тогда бедт наш ответ? То почему сейчас молчим! ? и позволяем им об этом говорить и мечтать? НАТО наглеет и наглеет , а мы опять трусливо молчим?
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21 час.

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