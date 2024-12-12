В России назвали срок и условия возможного ввода войск НАТО на Украину

Итак, НАТО вообще приблизится к границам РФ? Тогда зачем затевалась СВО? И какие из НАТО миротворцы? Кто с оружием к России подойдет... тот гарантированно ноги свои не унесет!

Стефания Новак

Неужели Россия допустит ввода войск НАТО? Тогда зачем все начиналось, сколько погибло - за что? К чему тогда все слова нашего Президента. что если хоть один натовец ступит ногой на Украине , тогда бедт наш ответ? То почему сейчас молчим! ? и позволяем им об этом говорить и мечтать? НАТО наглеет и наглеет , а мы опять трусливо молчим?