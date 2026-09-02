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Рыбовод назвал три условия, без которых реки Урала не оправятся после замора

Для восстановления популяции рыбы, погибшей в Свердловской и Тюменской областях во время рекордных паводков, нужны три условия: оградить водных обитателей от браконьеров, дать им время отнереститься и при необходимости провести зарыбление ценных пород.

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