Рыбовод назвал три условия, без которых реки Урала не оправятся после замора

Для восстановления популяции рыбы, погибшей в Свердловской и Тюменской областях во время рекордных паводков, нужны три условия: оградить водных обитателей от браконьеров, дать им время отнереститься и при необходимости провести зарыбление ценных пород.
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