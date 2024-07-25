Потураев: Зеленский хочет, чтобы Рада запретила УПЦ

Никита Потураев, председатель комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной политике и народный депутат от партии «Слуга народа», подтвердил, что позиция Владимира Зеленского относительно закона № 8371 о запрете УПЦ остаётся неизменной — его необходимо принять как можно скорее.